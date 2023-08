Tragedia nella notte a Macchiareddu in territorio di Cagliari: un cinquantenne ha perso il controllo del Mitsubishi Pajero finendo nelle acque dello stagno. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi.

La vittima è un uomo di 50 anni nato in Svizzera da emigrati sardi e residente a Lugano: il suo nome era Luigi Paolo Fabio Mameli.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale e le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. In azione anche i sommozzatori. Esclusa alla fine la possibilità che ci fossero altre vittime o feriti. Nell’auto c’erano dei giocattoli che hanno fatto per un momento temere che bordo della vettura ci fosse anche un bambino.

La macchina è uscita di strada da sola per cause da accertare, Mameli è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sono stati i soccorritori del 118 a constatare il decesso del cinquantenne. Le operazioni di identificazione e di ricerca dei familiari della vittima sono andate avanti tutta la notte.

© Riproduzione riservata