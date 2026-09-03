Archeologia, musica e buon vino saranno gli ingredienti dell'appuntamento di sabato 5 settembre a Villanova Tulo con "Archeo Wine Music". A fare da cornice all'evento il nuraghe Adoni, il sito archeologico più importante del paese che spesso è stato teatro di eventi culturali, gastronomici e musicali.

Un momento di condivisione al tramonto con un concerto chiamato "Una notte per Faber" curato da I Notturni -Duo, Andrea Filippi e Marianna Vidale che omaggeranno dunque il mitico Fabrizio De Andrè. Si comincia alle 19,20 avvolti da tante luci scenografiche.

L'evento è a numero chiuso pertanto è necessario prenotare e portare con sé un cuscino, una stuoia o un asciugamano per stare seduti ai piedi del Nuraghe. La serata prevede oltre al concerto, anche un momento con l'astrofisica Barbara Leo, un calice di vino Madrolisai della cantina Fradiles Vitivinicola, una focaccia salata preparata in esclusivo da Re I MI, i salumi del salumificio Salumi Schirru di Villanova Tulo e la visita al nuraghe.

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