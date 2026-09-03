Pediatria, dal 16 settembre nuovi ambulatori a Isili e Nurallao: orari e contattiEntrerà in servizio la dottoressa Claudia Spiga
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Novità per l’assistenza pediatrica nel Sarcidano. Dal 16 settembre entrerà in servizio la dottoressa Claudia Spiga, alla quale è stato assegnato l’incarico vacante di Pediatria di libera scelta dell’ambito territoriale 11. L’attività sarà svolta negli ambulatori di Isili e Nurallao. La comunicazione dell’Asl è stata trasmessa ai Comuni di Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Serri, Nurri, Orroli, Escalaplano, Villanova Tulo, Sadali e Seulo, interessando quindi un’ampia parte del territorio.
A Isili la pediatra riceverà nei locali Asl situati al primo piano dell’ospedale San Giuseppe di Calasanzio, in via Emilia 1. A Nurallao, invece, l’ambulatorio sarà ospitato nei locali Asl di via Aldo Moro 26. Gli orari prevedono l’apertura dell’ambulatorio di Isili il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. A Nurallao la dottoressa sarà presente il martedì dalle 10 alle 12. Le visite saranno effettuate esclusivamente su appuntamento. Per prenotare sarà possibile telefonare, preferibilmente dalle 8 alle 10, al numero 379 3836778, oppure scrivere all’indirizzo dr.claudiaspiga@gmail.com.
I genitori che intendono scegliere la dottoressa Spiga come pediatra di libera scelta dovranno invece rivolgersi all’Ufficio Scelta e Revoca del medico presso l’ospedale San Giuseppe di Isili, oppure inviare una mail all’indirizzo medicina.isili.tf@aslcagliari.it