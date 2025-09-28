Sp 17
28 settembre 2025 alle 13:31aggiornato il 28 settembre 2025 alle 13:31
Schianto auto-moto sulla litoranea per Villasimius: motociclista al Brotzu con l’elisoccorsoL’incidente è avvenuto all’altezza della spiaggia di Mari Pintau
Incidente stradale sulla sp 17, la litoranea che collega Cagliari con Villasimius. Coinvolti due veicoli, un’auto e una moto. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Mari Pintau.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118 in codice rosso. Sul posto è arrivato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu.
***Notizia in aggiornamento***
