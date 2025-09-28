Incidente stradale sulla sp 17, la litoranea che collega Cagliari con Villasimius. Coinvolti due veicoli, un’auto e una moto. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Mari Pintau.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118 in codice rosso. Sul posto è arrivato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu.

***Notizia in aggiornamento***

