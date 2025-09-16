Pomeriggio movimentato sulle strade del Sud Sardegna, teatro di due distinti incidenti stradali che hanno provocato feriti e pesanti disagi alla circolazione.

Il primo episodio si è verificato sulla strada provinciale 66, nei pressi di Arbus, dove un’auto è finita contro il guard rail per cause ancora da accertare.

Nell’impatto, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Poco dopo, un altro incidente a Decimomannu ha mandato in tilt la viabilità: un doppio tamponamento si è verificato all’ingresso del paese, proprio all’altezza della rotatoria principale. Diversi i veicoli coinvolti e, secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Le ambulanze del 118 sono intervenute per prestare i primi soccorsi, mentre il traffico è rimasto fortemente rallentato.

