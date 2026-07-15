Tratte ferroviarie dell’interno al vaglio dei sindaci che ieri hanno incontrato i vertici Arst e Rfi. Un incontro che ha messo sul tavolo delle trattative il futuro del trasporto sui binari in direzione Sorgono e Arbatax. Si sono affrontate le emergenze come l’urgenza di avere i fondi necessari per riaprire la Sadali-Seui-Ussassai e mettere a posto i treni e sistemare bene la Nurallao Laconi. Ma l’esito concreto è stato quello di fare una richiesta di incontro con Comandini e capigruppo per il rilancio delle linee Mandas Isili Sorgono e Mandas- Sadali Seui Arbatax.

Inoltre i punti che sono stati accertati dai presenti all’incontro sono stati l’inizio entro la fine dell’anno dei lavori tra Isili e Nurallao che prevedono la sistemazione con nuove traverse in cemento e nuovi binari tra i 10 e i 15 km di linea del Trenino. Procedono speditamente invece i lavori tra Villanovatulo e Sadali, attualmente si passa nel tratto verso Nurri, apertura a fine anno, massimo inizio 2027. Inoltre per quanto riguarda le stazioni si sta iniziando a mettere mano a quella di Orroli (la prima che si incontra dopo Mandas) ed Esterzili colpita da incendio alcuni anni fa.

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