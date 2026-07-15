ll dramma si è consumato probabilmente ieri, sul tardi. Il primo a morire dovrebbe essere stato il figlio 53enne, da tempo allettato.

La mamma 72enne potrebbe avere aver scoperto il cadavere, morendo poco dopo anche lei. Un infarto potrebbe essere stata la causa del decesso. Non ci sarebbero al momento altre spiegazioni dietro la tragedia che ha avuto come teatro un’abitazione a Maracalagonis. Nella casa, fra le stanze, nessuna traccia di violenza, nessuna traccia di sangue, nessuna arma.

Stamattina la macabra scoperta. Un fratello, come faceva tutti i giorni, ha chiamato la congiunta al telefono senza avere una risposta. Ha bussato anche una persona che si occupa di madre e figlio, anche in questo caso senza ottenere risposta. Poi l'arrivo dei carabinieri e la scoperta dei due cadaveri. L'uomo nel suo letto, la mamma per terra in una stanza, senza come detto nessun segno di violenza.

Sul posto anche il pm Caria della Procura di Cagliari

Sul posto con i carabinieri di Maracalagonis, il medico legale Roberto Demontis e il magistrato dottori Caria. Quindi il sopralluogo e la decisione di trasferire le due salme all'Istituto di medicina legale del Brotzu dove domani lo stesso dottor Demontis dovrebbe effettuare le perizie necroscopiche per chiarire quello che è realmentre accaduto fra quelle stanze della via San Giovanni.

Raffaele Serreli

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