09 settembre 2025 alle 10:14
Sarroch, un gruppo di clandestini intercettato sulla statale 195A segnalare la loro presenza in strada sono stati alcuni automobilisti
Un gruppo di 4 clandestini è stato intercettato sulla strada statale 195, in territorio di Sarroch, attorno alle 10 di stamattina.
A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che li hanno visti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cagliari e la polizia locale.
Ancora da capire quando siano arrivati in Sardegna.
