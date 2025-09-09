Un gruppo di 4 clandestini è stato intercettato sulla strada statale 195, in territorio di Sarroch, attorno alle 10 di stamattina.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che li hanno visti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cagliari e la polizia locale.

Ancora da capire quando siano arrivati in Sardegna.

