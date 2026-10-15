Prosegue a Sarroch il ciclo di seminari “Salute, benessere e longevità”, promosso dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale Passaparola. Il percorso, dedicato alla prevenzione e alla promozione del benessere fisico e mentale, ha già visto la partecipazione della psicologa Giulia Angius e della farmacista Stefania Melis, offrendo ai cittadini occasioni di approfondimento e confronto su temi legati alla salute.

Il prossimo appuntamento è in programma domani, alle 16.30, al Centro di Aggregazione Sociale, nuovamente con la farmacista Stefania Melis. L’incontro sarà dedicato agli integratori alimentari, al loro utilizzo e al ruolo che possono svolgere nell'ambito di uno stile di vita orientato al benessere.

Quello di domani sarà il terzo di quattro incontri condotti dalla farmacista. I precedenti appuntamenti hanno approfondito il tema della salute del fegato e quello dell’intestino, mentre l’ultimo seminario sarà dedicato ai rimedi naturali.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività promosso dall’amministrazione comunale per favorire l’informazione, la consapevolezza e l'attenzione alla salute, attraverso momenti di divulgazione accessibili alla comunità.

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