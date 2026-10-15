Paura poco dopo la mezzanotte in via Viareggio, a Quartu.

Un incendio è divampato all’interno di un camper: secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il rogo potrebbe essere stato causato da una fuga di gas da una bombola, con una piccola esplosione.

Le fiamme hanno coinvolto anche un’abitazione vicina a dove il mezzo era stato parcheggiato. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in salvo tre cani. Non si registrano feriti, ma sono stati segnalati danni.

Le cause sono in fase di accertamento: le indagini sono affidate ai carabinieri di Quartu.

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