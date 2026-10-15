Un nuovo spazio dedicato ai camperisti per rafforzare l’offerta turistica del territorio. La giunta comunale di Castiadas, guidata dal sindaco Eugenio Murgioni, ha approvato il progetto esecutivo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan nella borgata di Camisa, nei pressi della strada provinciale 20.

L’intervento interessa un’area di circa 1.250 metri quadrati e prevede otto stalli di sosta, di cui uno accessibile alle persone con disabilità, spazi per la manovra e una pavimentazione drenante in terra stabilizzata ecologica.

Il progetto comprende inoltre i collegamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, un’area per il carico e lo scarico delle acque dei camper, illuminazione a Led, colonnine elettriche, videosorveglianza, connessione Wi-Fi e spazi verdi. Prevista anche la recinzione perimetrale, con il recupero e il trapianto di alcune alberature di olivo presenti nell’area. Il primo lotto funzionale, approvato per un importo complessivo di 83 mila 960 euro, sarà finanziato con 50mila euro provenienti dalla Regione e 33.960 euro di risorse comunali. La relazione tecnica stima inoltre un secondo lotto di completamento da 114.040 euro, portando il costo complessivo dell’intervento a 198mila euro. Questa seconda fase dovrà essere finanziata e realizzata successivamente.

Resta esclusa dall’appalto attuale la realizzazione di un chiosco in legno con patio, prevista in una fase futura attraverso ulteriori risorse comunali o a carico del soggetto che gestirà l’area.

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