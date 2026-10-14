Il finanziamento
14 ottobre 2026 alle 22:08aggiornato il 14 ottobre 2026 alle 22:08
Torre delle Stelle, 250mila euro per la sistemazione delle strade sterrateL'obiettivo è realizzare i lavori prima della prossima stagione turistica per migliorare la viabilità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Maracalagonis ha ottenuto dalla Regione un contributo di mila euro. Sarà utilizzato per la sistemazione di strade all'interno del villaggio turistico di Torre delle Stelle. L'obiettivo è realizzare i lavori prima della prossima stagione turistica per migliorare la viabilità con tante strade ancora in bianco.
© Riproduzione riservata