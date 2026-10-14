Il Comune di Maracalagonis ha ottenuto dalla Regione un contributo di mila euro. Sarà utilizzato per la sistemazione di strade all'interno del villaggio turistico di Torre delle Stelle. L'obiettivo è realizzare i lavori prima della prossima stagione turistica per migliorare la viabilità con tante strade ancora in bianco.

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