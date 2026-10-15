Domani, venerdì, si inaugura a Burcei la nuova sede della biblioteca comunale ricavata nell'ex Montegranatico, in Piazza Repubblica, una splendida costruzione del passato agricolo, ristrutturata dal Comune negli ultimi anni dopo aver ospitato anche la banca. Un edificio che racconta un po’ la storia del paese.

L'inaugurazione è prevista per le 17,30. Secondo gli obiettivi, la biblioteca, che avrà così nuovi spazi, non ospiterà solo libri ma dovrà diventare «una occasione di incontro, di studio, di cultura, di futuro per i ragazzi e per tutti i burceresi».

Tra i fondi utilizzati per la sistemazione dell'edificio anche 30mila euro che erano stati concessi dal Gal.

© Riproduzione riservata