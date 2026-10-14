Il Centro sportivo polivalente di Sant'Isidoro, tanto atteso dai residenti del borgo quartuccese e non solo, sarà presto una realtà. I lavori per la sua realizzazione sono infatti iniziati. Gli operai sono al lavoro, al momento stanno ripulendo l'area da erbacce secche, visto che il terreno su cui nascerà era uno sterrato abbandonato.

Sorgerà in via delle Fragole, di fronte al Centro agroalimentare. Il cantiere, dunque, è operativo. L'intervento, finanziato con fondi regionali per mezzo milione di euro, sarebbe già dovuto iniziare, durante l'estate appena trascorsa, ma ci sono stati ritardi: «La ditta aveva altri cantieri da terminare e mancavano alcuni materiali. Ma adesso finalmente si inizia » , dice l'assessore comunale ai Lavori pubblici Walter Caredda.

Le tempistiche sono indicate nel cartello di cantiere. Come data di fine lavori c'è scritto 24 marzo 2027. Salvo imprevisti di vario genere, ovviamente. Il centro ospiterà svariate discipline, come il calcetto, il basket, l'atletica leggera, la pallavolo e il tennis. Un po' di tutto, insomma, per venire incontro alle richieste e alle esigenze di tutti. Sono anche previsti servizi igienici per gli spettatori e spogliatoi per atleti e arbitri. Verranno inoltre realizzati la recinzione perimetrale, l'illuminazione e un parcheggio per chi frequenterà l'impianto.

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