Massima attenzione al decoro del paese, ai proprietari delle prime case e alle luminarie natalizie. Sono le voci principali della variazione del bilancio di previsione (la quarta) approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Castiadas. Una variazione minima, per quanto riguarda l’importo complessivo (circa 23mila euro per il 2026) ma con importanti storni fra i vari capitoli di bilancio.

Sono così stati messi a disposizione oltre cinquantamila mila euro per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, duecentomila euro per il verde pubblico, cinquantamila euro per le luminarie. Il sindaco Eugenio Murgioni ha sottolineato «l’importanza del finanziamento per le prime case, a sostegno dei cittadini e della permanenza a Castiadas» ma anche l’impegno per le luminarie: «Abbiamo sempre prestato particolare attenzione alla loro organizzazione – ha spiegato - sia per offrire occasioni di aggregazione durante il periodo festivo, sia per contribuire alla valorizzazione del paese».

Sul punto è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu: «Ritengo sia importante – ha rimarcato - destinare risorse alle luminarie, ai viaggi per gli anziani e alle iniziative di aggregazione. Sono tutti interventi che contribuiscono sia alla qualità della vita della comunità sia, appunto, alla promozione del territorio».

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