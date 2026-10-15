Quartu, cortocircuito nel camper che prende fuoco: danneggiati gli infissi di una casaSul posto vigili del fuoco e carabinieri
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Incendio nella notte a Quartu. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito all'interno di un camper parcheggiato nel cortile di una abitazione di via Viareggio, con danni provocati agli infissi.
È successo alle 2 con l'arrivo immediato dei Vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e spento il rogo, prima che provocasse altri danni. Sul posto anche i carabinieri.
Secondo un primo accertamento a provocare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito nel camper di proprietà di un commerciante.