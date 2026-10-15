Incendio nella notte a Quartu. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito all'interno di un camper parcheggiato nel cortile di una abitazione di via Viareggio, con danni provocati agli infissi.

È successo alle 2 con l'arrivo immediato dei Vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e spento il rogo, prima che provocasse altri danni. Sul posto anche i carabinieri.

Secondo un primo accertamento a provocare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito nel camper di proprietà di un commerciante.

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