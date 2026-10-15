Doppio intervento dei carabinieri a Monastir nella serata di ieri. I militari di Dolianova hanno denunciato a piede libero due giovani di origine algerina, entrambi ospiti del Centro di prima accoglienza del paese.

Il primo episodio è avvenuto in un negozio del centro. Il responsabile dell'attività si è accorto che un uomo stava rubando dei prodotti alimentari dagli scaffali e ha subito sporto denuncia. Grazie agli accertamenti e ai controlli immediati, i carabinieri hanno rintracciato il responsabile: si tratta di un 33enne.

Poco più tardi, sempre a Monastir, i militari sono dovuti intervenire nuovamente. Un cittadino ha dato l'allarme dopo aver sorpreso un ragazzo a frugare dentro il proprio furgone. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno preso in consegna il giovane e lo hanno identificato: si tratta di un 22enne nordafricano.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata