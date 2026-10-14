Dopo mesi di tagli e scavi, iniziano i ripristini. L’amministrazione Milia ha ottenuto l'avvio del primo step da Sirti, per la fibra ottica, ed Enel. Sono circa 60 le strade interessate, da sopralluoghi del settore Servizi tecnologici.

Le lavorazioni rientrano nel piano Pnrr. Obiettivo modernizzare la città con rete elettrica più stabile e fibra anche nelle zone non servite.

Le squadre hanno già iniziato e finiranno in circa quattro mesi. Elenco non definitivo, aggiornabile con l'avanzare dei cantieri. "Garantire strade regolari è impegno costante, con 12 milioni investiti e oltre 60 chilometri rifatti", ricorda il Comune.

L’elenco dei ripristini è lungo. Da via Cagliari dove operai e mezzi sono al lavoro in questi giorni, sino a via Verdi, passando per via Fiume, via Marconi, via Dante, via Messina, via Leopardi, piazza IV Novembre, via Vespucci, via Trieste, per citare alcune delle strade nella lista dei ripristini a carico di Enel. Alcune vie sono condivise con gli interventi di messa in sicurezza messi in campo dopo i lavori per la fibra ottica: nell’elenco ci sono anche via Leonardo Da Vinci, via San Benedetto, via Vico, via Mori, e tante altre. Si tratta di un primo quadro, non ancora definitivo, avvisano dal Comune: man mano che i cantieri avanzeranno e saranno accertate nuove necessità, il programma potrà infatti essere aggiornato.

"Le lavorazioni, legati ai fondi del Pnrr, comportano disagi ma servono a modernizzare la città", dice l'assessore ai Servizi tecnologici Antonio Conti. "Gli uffici verificheranno prescrizioni e tempi, con penali in caso di inadempienze".

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