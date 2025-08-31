Sacchi di bottiglie, lattine, plastica e ogni genere di rifiuto, e addirittura due grossi coltellacci da cucina: la prima giornata ecologica della nuova stagione, organizzata dell’Asd Podismo con la collaborazione dell’amministrazione comunale, la compagnia barracellare e un numero sempre crescente di volontari, non ha risparmiato sorprese.

In occasione della manifestazione sportiva “Parcorrendo”, che si terrà oggi dalle 18, runners e volontari hanno ripulito le cunette della strada pedemontana sino alla zone del Velodromo.

In poco meno di due ore, i partecipanti alla giornata ecologica hanno raccolto decine di sacchi di rifiuti, raccogliendo tutto quello che gli incivili gettano via dai finestrini delle proprie auto. Non sono mancati i sacchetti con all’interno ogni genere di rifiuto indifferenziato, ma anche pneumatici, paraurti d’auto e materiale ferroso di ogni genere.

«Sono anni, oramai, che organizziamo questi appuntamenti – spiega Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo Sarroch -, oltre che dalla passione per la corsa, il nostro gruppo è unito dall’impegno di realizzare qualcosa di buono per la nostra comunità e per l’ambiente. Correndo, abbiamo modo di toccare con mano l’inciviltà di chi si ostina a gettare nelle campagne ogni genere di rifiuto: vedendo il nostro territorio deturpato, non possiamo restare impassibili. Presto organizzeremo altri appuntamenti per ripulire altre zone di Sarroch».

