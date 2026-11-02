Inglese, musica, attività motorie e visite guidate alla scoperta del territorio.



Si arricchisce l'offerta educativa della scuola dell'infanzia Padre Manzella di Sant'Andrea Frius, gestita dalle Suore del Getsemani. Il Comune ha destinato 7.500 euro a un progetto che coinvolgerà i bambini dai 3 ai 5 anni durante l'anno scolastico 2026-2027, senza costi aggiuntivi per le famiglie.

Tra le attività previste ci sono laboratori di inglese, con giochi, canzoni e filastrocche per avvicinare i più piccoli alla lingua straniera, percorsi musicali per scoprire suoni e ritmi e attività motorie pensate per sviluppare coordinazione ed equilibrio. Spazio anche alle uscite didattiche, che permetteranno ai bambini di conoscere luoghi e realtà del territorio. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale con una delibera del 30 ottobre. Le risorse erano già state stanziate a maggio e serviranno a coprire le spese per i laboratori, il materiale didattico, il personale e gli eventuali trasporti per le visite guidate. Sarà la scuola a stabilire il calendario e l'organizzazione delle attività.

Dietro l'iniziativa c'è anche la volontà di sostenere una realtà importante per Sant'Andrea Frius. Il calo delle nascite, che interessa anche i piccoli centri, rende sempre più difficile mantenere e organizzare i servizi educativi. Con questo contributo, l'amministrazione punta a rafforzare l'offerta della scuola Padre Manzella, offrendo nuove opportunità ai bambini e un sostegno concreto alle famiglie, che potranno usufruire delle attività senza ulteriori spese.

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