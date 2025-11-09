Disegnare la Sarroch di domani, con l’ausilio dei giovani del paese: Il Comune lancia il laboratorio gratuito “Visioni future”, iniziativa ideata in collaborazione con la società Skopìà, destinato ai giovani dai 18 ai 35 anni. Gli appuntamenti si terranno dalle 14 alle 18 il 13 e 14 novembre nella sala Roberto Coroneo della Biblioteca comunale. Per iscriversi c’è tempo sino all’11 novembre: i posti disponibili per prendere parte alle attività saranno trenta. Attraverso un percorso partecipativo e guidato, ragazze e ragazzi lavoreranno insieme per elaborare idee strategiche sui grandi temi del cambiamento demografico, della formazione e dell’imprenditorialità. A condurre il laboratorio saranno i futuristi di Skopìa anticipation services, società che sviluppa competenze basate sugli studi di futuro e sulla disciplina dell’anticipazione e che fornisce consulenze di intelligence strategica e analisi dei cambiamenti, dei rischi e delle opportunità sul medio e lungo periodo. i.m.

© Riproduzione riservata