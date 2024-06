Un progetto per sdoganare i temi legati alla salute mentale, bullismo e revenge porn e sensibilizzare i più giovani: la Consulta giovanile di Sarroch ha presentato “Mindwell” agli studenti delle scuole del paese.

Per realizzare il progetto, la Consulta ha coinvolto 7 giovani, tra cui l'attore Enrico Inserra e il campione italiano di boxe Matteo Lecca, che hanno prestato il proprio volto per raccontare davanti a una telecamera storie personali legate a pensieri, stati d'animo e modi di essere. Una vera e propria campagna di sensibilizzazione sociale che le ragazze e i ragazzi della Consulta stanno promuovendo sui social media, attraverso la condivisione di video realizzati, approfondimenti, dati statistici e ogni informazione utile relativa a queste problematiche, che sta ottenendo importanti risultati.

«Siamo molto attenti alla salute mentale dei cittadini – spiega la vice sindaca, Bianca Meloni -, con il coinvolgimento della Consulta, stavolta, l’attenzione è stata rivolta ai problemi dei più giovani». Soddisfatto Gianluca Caboni, consigliere con delega alle Politiche giovanili: «Siamo felici che la nostra Consulta sia attenta a tematiche così importanti come la salute mentale. Come tutti anche Sarroch ha un quadro sul disagio giovanile preoccupante, sapere che i giovani si impegnano per mandare messaggi positivi ai più piccoli ci inorgoglisce».

