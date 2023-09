Nuovi sensi unici, una segnaletica orizzontale e verticale che rende più sicure le strade cittadine: il Piano del traffico comunale, che porterà in paese una serie di modifiche sulla viabilità, entra nel vivo.

Lo scopo dell’amministrazione comunale è quello di migliorare progressivamente la mobilità e renderla più sicura anche nel rispetto delle normative vigenti in materia stradale, come la larghezza delle strade e il flusso di veicoli nei centri abitati.

Gli interventi sono partiti dal centro storico, ma riguarderanno tutto il territorio, comprese le zone di Perd’e Sali e Porto Columbu. I lavori hanno già permesso nel cuore del paese di tracciare sul manto stradale il segnale di “Zona 30”, dove non sarà possibile superare i 30 km orari, in modo da rendere il centro storico più sicuro.

Nei giorni scorsi sono stati istituiti i nuovi sensi unici in via Indipendenza, da piazza Repubblica fino a via Martiri del Tripoli; in via Martiri del Tripoli, da via Mascagni fino a via Siotto; in via Cagliari, da piazza Sa Ruxi fino a via Mascagni.

