Per vedere terminati i nuovi spogliatoi bisognerà attendere il prossimo maggio, ma intanto da subito le società di Sarroch potranno contare su un impianto in erba sintetica di ultima generazione, disputando finalmente in paese le gare casalinghe. Taglio del nastro, per il campo da calcio dello stadio Mario Tiddia di Sarroch: dopo aver cominciato la stagione lontane da casa, la Gioventù Sarroch e il Real Cocciula potranno nuovamente giocare tra le mura amiche.

“I lavori non sono ultimati, il progetto prevedeva anche la costruzione di nuovi spogliatoi e di un campo di calcio a 5 lì accanto – precisa il sindaco, Angelo Dessì, ma era importante ottenere immediatamente l’omologazione del terreno di gioco per permettere ai nostri ragazzi di disputare a Sarroch le gare casalinghe. Il progetto completo dell’area sportiva prevede anche la realizzazione di un campo di calcio a 7 e la trasformazione in club house dei vecchi spogliatoi”.

Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, si concentra sugli aspetti tecnici del progetto: “Per realizzarlo avevamo stanziato 1milione e 500mila euro di fondi comunali, ma poi – partecipando a un bando regionale – siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 1 milione di euro, farsi trovare pronti con il progetto già esecutivo è stato fondamentale per poter usufruire di questo importante contributo. I lavori più importanti, cominciati lo scorso maggio, sono fortunatamente finiti e le società del paese potranno completare la stagione: per ottenere questo risultato importante è stato il lavoro in sinergia del nostro Ufficio tecnico, dell’impresa Vasapollo e dell’ingegnere Moreno Atzei”.

Dopo il torneo giovanile dei giorni scorsi, a testare i campo sono stati gli allievi della Gioventù Sarroch: “Siamo felici di tornare a casa – spiega il presidente, Rocco Canepa -, finalmente i ragazzi della Prima categoria e quelli della giovanili avranno a disposizione un impianto sportivo moderno e che, come accadeva con il terreno di gioco precedente, non si allagherà al primo acquazzone”. Soddisfatto anche Gianni Lai, presidente del Real Cocciula, squadra che da 18 anni partecipa ai tornei amatoriali: “In questi mesi siamo stati costretti a giocare le gare casalinghe lontano da Sarroch, o chiedere modifiche al calendario per invertire i campo, sarà bello tornare in paese e avere a disposizione un impianto sportivo di livello”.

