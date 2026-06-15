La banda musicale Coss-Brunettio di Nurri è stata premiata ieri a Roma come vincitrice del concorso "Il turismo delle Radici". La cerimonia di premiazione si è svolta nello Stadio dei Marmi e il gruppo ha ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani del ministro Tajani.

Un traguardo importante per la banda che è attiva nel piccolo centro del Sarcidano da anni. Un gruppo variegato che si fonda sul connubio perfetto tra persone di esperienza e tanti giovani, ragazzi e ragazze, che riescono a coltivare con impegno una passione e una tradizione.

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