Lettera del sindaco di Burcei Malloru ad Anas, Regione e Città metropolitana per mettere in sicurezza la ex Orientale dopo che una famiglia di Burcei è rimasta vittima di un singolare incidente sulla vecchia. Sulla loro auto si è abbattuto un grosso ramo di un pino, completamente secco. La conducente riuscì a bloccare l’auto, restando incolume con gli altri tre occupanti.

Il sindaco di Burcei, Marcello Malloru, ha segnalato l’accaduto «con la richiesta di un tavolo tecnico per programmare interventi seri e immediati. Potature, messa in sicurezza delle scarpate, controllo degli alberi pericolanti».

Sempre nei giorni scorsi sono stati i Vigili del fuoco ad intervenire mettendo in sicurezza un altro albero, completamente secco, lungo la stessa strada. Da registrare anche gli intervenuti del “Comitato cittadino di Burcei” e il responsabile della sicurezza delle strade Omar Zaeher, denunciando una situazione di assoluta pericolosità.

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