Si è svolto questa mattina nella palestra comunale di Mandas il corso di primo soccorso pediatrico promosso dall’associazione “Sa Mariposa” con il patrocinio del Comune di Mandas. A guidare l’incontro è stata l’ostetrica e istruttrice Anna Paola Pusceddu, che ha illustrato ai partecipanti le principali tecniche di intervento nelle emergenze pediatriche, con particolare attenzione alle manovre di disostruzione su lattante e bambino.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di genitori, educatori e cittadini interessati ad acquisire competenze fondamentali per la tutela dei più piccoli. Durante la mattinata sono state svolte anche prove pratiche che hanno consentito ai presenti di mettere in pratica quanto appreso.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento ad Anna Paola Pusceddu per la disponibilità, la professionalità e la competenza dimostrate, oltre che a tutti i partecipanti, compresi coloro che hanno raggiunto Mandas da altri centri dell'Isola, contribuendo al successo di una giornata dedicata alla formazione, all’informazione e alla sensibilizzazione sul primo soccorso pediatrico.

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