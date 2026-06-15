Si è conclusa con il tradizionale saggio finale l'edizione 2025 di “Musicando”, il progetto di propedeutica musicale promosso da Diapason Music School con il patrocinio e il contributo del Comune di Sarroch. L'iniziativa, giunta al quarto anno consecutivo, ha coinvolto gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Sarroch e, per la prima volta, anche i bambini della scuola dell'infanzia “Emilio Tiddia”.

Famiglie, insegnanti e studenti si sono ritrovati per assistere all'esibizione finale, momento conclusivo di un percorso che ha consentito ai più piccoli di avvicinarsi al linguaggio musicale attraverso attività dedicate all'ascolto, al ritmo, alla coordinazione e all'espressività.

«Per la prima volta quest'anno abbiamo voluto fare un passo in più, ampliando il progetto anche alla scuola dell'infanzia e offrendo così ai più piccoli l'opportunità di avvicinarsi al mondo della musica», spiega l'assessora alla Cultura e alla Pubblica istruzione, Rebecca Scano. «Ringraziamo Diapason Music School per aver portato avanti questo percorso. Come amministrazione comunale continuiamo a credere nell'importanza di investire sui più giovani e sulla loro formazione».

Durante il progetto gli alunni hanno avuto l'opportunità di scoprire la musica come strumento di crescita personale, socializzazione e sviluppo delle proprie capacità espressive, in un contesto educativo coinvolgente e creativo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli insegnanti della Diapason Music School, Laura Demartis e Giovanni Alborghetti, che hanno seguito i bambini durante l'intero percorso formativo. L'amministrazione comunale ha inoltre espresso gratitudine alla scuola di musica, all'Istituto Comprensivo di Sarroch, alla scuola dell'infanzia “Emilio Tiddia”, al personale scolastico e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Da quattro anni “Musicando” rappresenta una delle opportunità educative dedicate alle nuove generazioni del paese, confermando l'attenzione della comunità verso la formazione culturale e artistica dei più giovani.

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