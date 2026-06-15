Sei vigili in più in servizio durante la stagione estiva per rafforzare la polizia locale di Castiadas e garantire la sicurezza di residenti e turisti lungo il litorale. Una decisione «che si rende necessaria – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – dal momento che il nostro è un Comune ad alta affluenza turistica con un territorio vastissimo».

Le assunzioni, tutte full time a tempo determinato, costeranno alle casse del Comune 76mila euro. In gran parte si tratta di risorse che arrivano direttamente dalle sanzioni comminate dalla stessa polizia locale la scorsa estate. Nel dettaglio due agenti saranno operativi per sei mesi (sino a novembre), uno sino a ottobre e altri tre sino a settembre. Il servizio, viene riportato nella delibera, si svolgerà su due turni dalle 8 alle 20 con il giorno di riposo all’interno della settimana «per garantire una maggiore intensità nei week end».

L’obiettivo, appunto, è quello organizzare una squadra di vigili sempre più efficiente e, soprattutto, in grado di controllare il territorio durante la stagione estiva.

«Fra le altre cose è necessario – ha sottolineato il primo cittadino - contrastare l’abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli tra giugno e settembre». La polizia locale, fra le altre cose, avrà anche il compito di verificare il regolare utilizzo dei parcheggi a pagamento appena istituiti lungo le spiagge e – magari – di scovare gli incivili che abbandonano i rifiuti (fenomeno che non accenna a diminuire).

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