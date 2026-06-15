Percorso a ostacoli per i turisti e non solo, in visita al nuraghe di Is Meris, lungo il litorale quartese. La stradina di accesso al sito e ad alcune postazioni belliche della seconda guerra mondiale non è nelle migliori condizioni.

Chi la percorre deve infatti passare in mezzo ad erbacce e spazzatura. Non certo un belvedere soprattutto appunto per i turisti che si spingono fino a lì per vedere quei siti ricchi di storia. A denunciare la situazione sono alcuni residenti della zona. Che raccontano: «Di recente c’erano degli operai che hanno tagliato l’erba ma soltanto al centro. A lati è ancora pieno di sterpaglie e poi ci sono buste di spazzatura e rifiuti vari. La strada che porta a un nuraghe così importante dovrebbe avere un trattamento migliore».

Il problema degli sfalci è comune a molte zone della città dove le erbacce crescono nei terreni creando un grande pericolo per gli incendi. Il 2 giugno scorso è scaduta l’ordinanza che imponeva ai privati le bonifiche e anche la Città Metropolitana aveva dato il via agli sfalci ai bordi delle strade provinciali. Anche a Quartu la stagione degli incendi non è certo cominciata nel migliore dei modi con grossi roghi divampati in centro e nel litorale, tra cui quello nella zona di Niu Crobu dove aveva perso la vita un uomo. E la stagione degli incendi è solo all'inizio.

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