Un giorno di festa iniziato all’insegna del lutto. Una donna di 55 anni di Sarroch, Elena Siddi, è morta dopo essere stata colta un improvviso malore mentre, con indosso l’abito tradizionale, stava andando verso il punto di incontro del gruppo folk.

Il dramma si è consumato in via Santa Margherita, a ridosso di piazza Yenne: la donna era in auto con il marito Matteo Etzi, carradori della festa.

I soccorsi sono stati immediati, anche grazie all’imponente sistema sanitario allestito per la celebrazione. I primi tentativi di rianimazione sono stati effettuati dalla protezione civile. Subito dopo l’arrivo di due ambulanze medicalizzate, sul posto nell’ambito del coordinamento tenuto da I Sardi Soccorso, e di una Mike dell’Areus.

Gli operatori hanno attivato tutte le procedure per cercare di tenere la donna in vita e ci hanno provato per 45 minuti. Ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

© Riproduzione riservata