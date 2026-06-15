Il rettilineo che si sviluppa all'altezza di Torre delle Stelle sta diventando sempre più pericoloso a causa delle erbacce lungo la carreggiata e della velocità con cui le auto percorrono la strada. La denuncia è di Gesualdo Gorini, 94 anni, che ha inviato una segnalazione alla Città Metropolitana per sollecitare la messa in sicurezza di questo tratto di strada.

«Vi segnalo che uscire con l’auto, in bici e a piedi da Torre delle Stelle e immettersi nella Strada Provinciale 17, al km 19,300, è un’impresa pericolosissima. La visibilità per auto, moto e pedoni che escono dal villaggio turistico è nulla a causa della sterpaglia che, a bordo strada, ha raggiunto l’altezza di un metro. La velocità di auto e moto nel rettilineo raggiunge limiti assurdi. Questa segnalazione cautelativa esige un immediato intervento per la bonifica della sterpaglia e per l’installazione di una cartellistica stradale che imponga il limite di 30 km/h».

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