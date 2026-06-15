Un ladro di portafogli arrestato nel centro di Cagliari dalla Polizia locale.

Lo scorso fine settimana gli agenti sono intervenuti nel centro storico, dove erano impegnati nei controlli nelle strade della movida, dopo essere stati fermati da una giovane donna a cui era appena sparito il portafogli. Un’altra donna, che aveva assistito alla scena, in via Baylle, ha fornito ai vigili preziose indicazioni e così gli agenti sono riusciti a intercettare a stretto giro l’autore del furto, che nel frattempo aveva stava cercando di dileguarsi.

All'interno dello zaino in possesso dell'uomo, gli agenti hanno trovato il portafogli appena sottratto alla giovane, che è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece accompagnato al comando di via Crespellani e qui denunciato all'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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