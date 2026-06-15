Ortacesus si tuffa nell’estate: domenica grande Schiuma Party alla piscina comunaleUna giornata pensata per grandi e piccini, che promette divertimento dalla mattina fino al tardo pomeriggio
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Domenica 21 giugno la piscina comunale di Ortacesus si trasforma in un’esplosione di divertimento e schiuma con il Schiuma Party organizzato da Ranoplà Piscine, l’appuntamento estivo più atteso dai giovani e dalle famiglie del territorio.
I cancelli della struttura nei pressi della Statale 128 apriranno alle 9 per una giornata all’insegna di musica, allegria e tantissima schiuma, ingredienti perfetti per festeggiare l’arrivo dell’estate nel migliore dei modi.
Una giornata pensata per grandi e piccini, che promette divertimento dalla mattina fino al tardo pomeriggio. L’iniziativa rientra nel calendario estivo di Ranoplà Piscine, realtà che da anni anima gli spazi acquatici del territorio con appuntamenti dedicati al benessere e al tempo libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3491991055.