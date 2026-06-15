Buone notizie per residenti, turisti e operatori della costa di Santa Margherita: dopo mesi di chiusura è stata riaperta al traffico la strada del lungomare grazie ai primi interventi di messa in sicurezza eseguiti nei giorni scorsi.

La riapertura è stata resa possibile in seguito ai lavori effettuati nel punto più critico del ponticello interessato dalle recenti criticità e all'attività dell'amministrazione comunale, che si è adoperata per garantire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

I cantieri restano comunque operativi. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni, in particolare nel tratto che conduce alla Torre di Cala d'Ostia, dove sono ancora in corso le opere necessarie per il completamento della messa in sicurezza.

Per quanto riguarda la circolazione, via Flumendosa, nel tratto compreso tra l'Hotel Flamingo e il campeggio Cala d'Ostia, è nuovamente percorribile con senso unico di marcia. Rimane invece in vigore il senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto tra via Temo e il campeggio Cala d'Ostia.

Resta infine chiusa al traffico la strada che conduce alla Torre di Cala d'Ostia, fino al completamento dei lavori previsti.

La riapertura rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità lungo uno dei tratti più frequentati della costa pulese, soprattutto in vista dell'intensificarsi della stagione estiva.

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