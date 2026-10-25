Da tredici edizioni Saboris Antigus attraversa i paesi della Trexenta e del Sarcidano con una formula itinerante unica nella zona. Un progetto cresciuto nel tempo, capace di mantenere continuità e coinvolgere nove comuni in un percorso dedicato alle produzioni locali, alla gastronomia e alle tradizioni. Il tema scelto per questa edizione è “Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona”, con l'attenzione rivolta ai veri custodi del patrimonio locale: produttori, artigiani e famiglie che tramandano ricette e conoscenze. Accanto alla valorizzazione delle identità dei singoli paesi, la manifestazione punta sulla collaborazione tra amministrazioni comunali, associazioni e realtà produttive.

Ad aprire il calendario è Gergei, oggi, domenica 25 ottobre, con una giornata che coinvolgerà il centro storico, le domus e gli spazi espositivi. A Casa Porru si potranno scoprire le preparazioni tradizionali di pane, pasta, formaggi e dolci, con degustazioni di Su Succu de Santa Maria e la preparazione de Is Sessineddus. In programma anche visite alla parrocchia di San Vito Martire e alla chiesa di Santa Maria, il percorso enogastronomico “Gusto & Calici”, laboratori per bambini e mostre dedicate alla tessitura, al costume sardo, ai giocattoli d'epoca e alla calzatura vintage. Musica e spettacoli accompagneranno la giornata nel centro storico, con balli sardi, teatro di strada in lingua sarda ed esibizioni di gruppi tradizionali.

Dopo Gergei, la manifestazione farà tappa a Selegas il 31 ottobre e il primo novembre, quindi a Serri l'8 novembre, Siurgus Donigala il 15 novembre, Gesico il 22 novembre, Suelli il 29 novembre, Guasila il 6 dicembre e Nurri il 13 dicembre. Chiusura, come da tradizione, a Mandas il 20 dicembre con una lunga giornata dedicata ai mestieri, al cibo e al buon vino attraverso le vie del centro storico. Il viaggio di Saboris Antigus riparte con l'obiettivo di sempre: mettere in relazione i territori e dare visibilità alle attività che ne caratterizzano l'economia e la cultura.

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