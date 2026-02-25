I carabinieri della Stazione di Decimomannu, supportati dal Nucleo Operativo Ecologico, hanno scoperto una maxi discarica abusiva in un terreno agricolo nelle campagne di Decimoputzu, con rifiuti speciali, anche pericolosi, e circa 500 metri di cavi in rame. L’operazione ha portato a quattro denunce.

L’area, estesa circa un ettaro, era gestita da quattro persone – due uomini di 26 e 34 anni e due donne di 43 e 28 anni, tutte residenti nella zona – che avrebbero stoccato rifiuti senza alcuna autorizzazione e, in diversi casi, li avrebbero dati alle fiamme, violando le normative sugli scarichi ambientali.

Per i due uomini è scattata inoltre la contestazione di aver gestito attività di raccolta e smantellamento di veicoli fuori uso senza le necessarie autorizzazioni. Durante le perquisizioni, è stato inoltre scoperto che la 28enne deteneva ingiustificatamente i cavi in rame, motivo per cui è stata denunciata anche per ricettazione.

L’intera area, insieme ai materiali e ai rottami presenti, è stata sottoposta a sequestro preventivo.

(Unioneonline/v.f.)

