Venerdì 27 febbraio la strada provinciale numero 17 sarà interessata al transito della tappa del “Giro di Sardegna"

Il passaggio nel tratto ricadente nel Comune di Sinnai, nelle località di Torre delle Stelle e Solanas, è previsto nella fascia oraria dalle ore 11:30 alle ore 12:15, pertanto sarà sospesa la circolazione veicolare con provvedimento del Prefetto di Cagliari.

Lungo il percorso sarà presente la Polizia locale di Sinnai per l’assistenza alla manifestazione ed alla cittadinanza.

