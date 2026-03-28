Mancano poco più di due settimane alla scadenza del bando 2026 per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. A Sarroch sono disponibili 10 posti, suddivisi in due progetti attivi sul territorio. “Agape - Azioni Giovani Alle Persone” mette a disposizione 6 posizioni al Centro di aggregazione sociale, mentre “Seminare Futuro - Piccoli Passi, Grandi Cuori” prevede 4 volontari all’interno dell’asilo nido comunale.

Il Servizio civile rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale: il percorso dura 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il prossimo 8 aprile attraverso la piattaforma dedicata.

Tutte le informazioni sui requisiti e sui progetti sono disponibili sul sito del Comune di Sarroch. Il Servizio civile rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che vogliono mettersi in gioco e contribuire alla propria comunità.

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