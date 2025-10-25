«Chiediamo che venga convocato al più presto un Consiglio comunale aperto ai cittadini per discutere della situazione ambientale del paese».

I gruppi consiliari “Noi per Sarroch” e “Sarroch al Centro Progressiti” hanno presentato una richiesta per discutere durante un’assemblea civica allargata al pubblico dei recenti fatti legati all’ambiente.

“Ultimamente si sono registrati con sempre maggiore frequenza episodi di accensione delle torce, emissioni odorigene e fenomeni di inquinamento acustico, che continuano a destare preoccupazione e disagio tra i cittadini – spiegano i consiglieri di minoranza -, vogliamo affrontare insieme, con dati e proposte concrete, i problemi legati alle emissioni odorigene e acustiche che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. Il confronto che chiediamo deve essere trasparente, pubblico e costruttivo, con la partecipazione dei principali attori coinvolti: istituzioni, enti di controllo e rappresentanti del polo industriale”.

Il sindaco, Angelo Dessì, è pronto ad aprire un confronto: “Siamo disponibili, come abbiamo sempre fatto, a discutere della situazione ambientale, tema che riguarda tutti i cittadini”. i.m.

