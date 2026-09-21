È Boato Romano, montato dallo straordinario Stefano Saiu, a conquistare il Palio di Santa Maria di Guasila regalando il successo al Comune di Gergei. Una finale avvincente ha consegnato al vincitore un posto nell’albo d’oro della prestigiosa gara equestre, conosciuta anche come Palio dei Comuni. Fin dai primi metri la corsa ha regalato ritmo, agonismo e continui colpi di scena. Saiu ha tagliato per primo il traguardo, precedendo una straordinaria Chiaretta Mia, condotta da Giuseppe Picinnu per i colori di Dolianova. Terzo posto per Lupin da Clodia, montato da Antonio Siri per Escolca. Quarta posizione per Drakaris, con Gianluca Fais per Selegas, mentre il quinto posto è andato a Deghennoe, montato da Davide Cirocco per il Comune di Ottana.

A completare il gruppo dei finalisti, protagonisti di una gara che ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, sono stati Diablessa con Daniele Sanna per Sindia, Dididomodossola condotto da Francesco Caria per il Comune ospitante di Guasila e Maelo, montato da Marco Bitti per Fonni. Al termine della corsa, sul podio per la cerimonia di premiazione sono saliti il presidente dell’Associazione Ippica Guasilese Carlo Murru e la sindaca Paola Casula, insieme alle altre autorità presenti, per celebrare i protagonisti di una giornata all’insegna della tradizione e della passione per i cavalli.

Il Palio di Guasila, con i cavalli Anglo-Arabi impegnati nella tradizionale corsa a pelo, si conferma un appuntamento centrale per l’ippica del territorio. La corsa, come da tradizione prevista a Ferragosto, era stata rinviata a causa del maltempo e si è svolta domenica pomeriggio nell’Ippodromo comunale. A garantire la continuità della manifestazione è stata ancora una volta l’Associazione Ippica che, nonostante le difficoltà organizzative, ha mantenuto viva una tradizione profondamente radicata nella comunità. Significativo anche il montepremi complessivo di 25 mila euro: 15 mila euro e il Trofeo del Comune al vincitore, 4 mila al secondo classificato, 2.500 al terzo, 1.500 al quarto e 800 al quinto.

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