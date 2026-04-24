Una mattinata all’insegna del divertimento e della riscoperta delle tradizioni. Domenica, a partire dalle 11, il Parco pubblico di Sarroch ospiterà “Ajo a giogai is giogus antigus”, un evento dedicato ai giochi popolari sardi.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati di tutte le età, con l’obiettivo di far rivivere i giochi di un tempo e favorire l’incontro tra generazioni. I più piccoli avranno l’occasione di scoprire attività ludiche del passato, mentre gli adulti potranno riscoprirne il fascino e condividere momenti di socialità.

L’evento rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso il gioco, strumento semplice ma efficace per tramandare tradizioni e rafforzare il senso di comunità.

“Ajo a giogai is giogus antigus” è organizzato da APS SharkSmile, Contos Pintaus, CCN S’arrocca e Teniamoci per mano Onlus, con il patrocinio del Comune di Sarroch.

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