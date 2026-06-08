Anche quest'anno il Comune di Senorbì punta sui più piccoli e sulle loro famiglie con il servizio ludico educativo estivo rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Un'iniziativa ormai consolidata che rappresenta non solo un'occasione di svago durante la pausa scolastica, ma anche un importante supporto per i genitori impegnati con il lavoro nei mesi estivi.

Il progetto accoglierà circa cinquanta minori residenti o domiciliati a Senorbì, suddivisi in due fasce d'età: dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni. In caso di disponibilità di posti, potranno partecipare anche bambini non residenti ma legati al paese da rapporti familiari o da percorsi scolastici condivisi con i coetanei di Senorbì.

Le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 31 luglio nei locali comunali di via Danubio, per un totale di quindici incontri. Gli appuntamenti saranno tre alla settimana, dalle 8.30 alle 13, con una pausa prevista a metà luglio.

A seguire i partecipanti sarà un'équipe composta da educatori, animatori e figure specializzate coordinate da un pedagogista. Il programma prevede momenti di gioco, laboratori creativi, attività di gruppo e occasioni di socializzazione pensate per favorire la crescita personale, la condivisione e il divertimento in un ambiente sicuro e inclusivo.

L'ammissione al servizio avverrà in base all'ordine di presentazione delle domande. Qualora le richieste superassero i posti disponibili, verrà predisposta una graduatoria seguendo il criterio cronologico di arrivo delle istanze al protocollo comunale. Un servizio che negli anni ha riscosso un'ampia partecipazione e che continua a rappresentare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio durante la chiusura estiva delle scuole.

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