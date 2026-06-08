Settimo San Pietro: Gigi Puddu confermato sindaco col 55,97 per cento dei votiPer il primo cittadino è la terza legislatura consecutiva
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Conferma per Gigi Puddu a sindaco di Settimo San Pietro per la terza legislatura consecutiva.
La lista “Settimo Progressista” ha vinto le elezioni con 1989 voti (il 55,97 per cento), contro i 1565 voti (il 44,03 per cento) della lista “Settimo democratica” che presentava candidato per la massima carica, Massimo Pusceddu, sindaco in due precedenti legislature ed ex presidente della Provincia di Cagliari.
Il sindaco Puddu compone ora una maggioranza con undici consiglieri. In minoraza, cvon Pusceddu vanno quattro consiglieri eletti nella sua lista.