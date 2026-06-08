L’Infiorata del Corpus Domini di sabato sera, arrivata alla sua undicesima edizione, ha dato conferma di essere un evento che ancora oggi raccoglie numerosi residenti, ma anche visitatori, di Sant’Isidoro.

Il tema di quest’anno è stato San Giovanni della Croce a 300 anni dalla sua proclamazione come Santo. Iniziata con la Santa Messa, celebrata dai Padri Carmelitani Scalzi, la serata è continuata con la processione e il tradizionale percorso delle cappelle allestite nei giardini messi a disposizione da alcuni residenti.

Per l’occasione, la piazza si è trasformata in un grande tappeto floreale di 54 metri. Le composizioni, che sono state realizzate dai volontari lavorando giorno e notte, hanno raccontato episodi e simboli legati alla vita del Santo.

Un lavoro apprezzato dai tanti visitatori che si sono fermati ad ammirare i disegni: «Sono cose molto belle che stanno andando a perdersi», hanno commentato diverse persone presenti. Tra i presenti anche il sindaco e rappresentanti dell’amministrazione comunale, che hanno preso parte alle celebrazioni insieme alla comunità. «Queste iniziative ravvivano il borgo, non è solo un discorso di fede, ma un segno. È anche la volontà di raggiungere e coinvolgere tutte queste persone. Ogni anno il tema cambia, e i volontari lavorano giorno e notte per realizzare i disegni. In un mondo altalenante, ci vuole continuità, come in questa festa. È un appuntamento che si è venuto a creare e continua ad essere riproposto dall’unione e dal lavoro di adulti, bambini e ragazzi», ha raccontato con orgoglio Padre Gabriele Biccai.

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