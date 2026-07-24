Un centro per anziani di Quartu Sant’Elena rischia la chiusura per «gravi carenze igienico-sanitarie».

Il provvedimento è scattato dopo un’ispezione dei carabinieri del Nas di Cagliari.

Nella comunità per anziani sono state rilevate dai militari numerose irregolarità, tra cui un’estesa presenza di guano di volatili nelle aree vivibili dagli ospiti. Una situazione definita «grave» e di «potenziale rischio per la salute degli anziani».

Per questo i carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazione hanno avanzato richiesta alle autorità competenti per la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e per la revoca dell’accreditamento regionale della struttura. 

(Unioneonline)

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