Paolo Mureddu è il nuovo pediatra del Sarrabus e del Gerrei. La nomina da parte del distretto sanitario, dopo una lunga attesa, è arrivata nella giornata del 12 gennaio.

Già stabiliti i giorni di apertura dell’ambulatorio (solo su appuntamento): il lunedì, mercoledì e venerdì a San Vito, il martedì e giovedì a Villasimius e il mercoledì (pomeriggio) anche a San Nicolò Gerrei.

«Sono entusiasta – ha sottolineato dottor Mureddu – per l’opportunità di assumere questo ruolo di responsabilità nella comunità del Sarrabus e del Gerrei». In una nota il nuovo pediatra ha invitato i genitori a richiedere un appuntamento tramite messaggio nella fascia oraria tra le 8.30 e le 10.30. «Risponderò per messaggio – ha specificato - o richiamerò a seconda delle necessità del caso e nel minor tempo possibile. Per questioni di natura immediata come malesseri improvvisi cercherò di rispondere alle telefonate per supporto ma non essendo questo un servizio di urgenza consiglio ugualmente di contattare i servizi appositi».

Le famiglie del Sarrabus e del Gerrei attendevano la nomina di un secondo pediatra (ne era rimasto solo uno per tutto il territorio) dalla fine della scorsa estate. Alla fine – dopo quattro mesi – è finalmente arrivata.

