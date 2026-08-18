Profumo di arrosto, sapori della tradizione sarda e musica sotto le stelle. Villa San Pietro si prepara ad accogliere una nuova edizione della "Serata del maialetto”, appuntamento organizzato dalla Pro Loco e in programma sabato 22 agosto, a partire dalle 20,30, in piazza San Pietro.

Protagonista indiscusso della serata sarà il maialetto sardo, preparato secondo la tradizione e cotto allo spiedo direttamente in Pratza de Giuannicca. A occuparsi della cottura, con la cura e l'esperienza necessarie per valorizzare uno dei piatti simbolo della cucina isolana, saranno Alessandro Dessì e Federico Melis.

Per i partecipanti è previsto un menù al costo di 15 euro, composto da un primo piatto, una degustazione di maialetto sardo allo spiedo, pane e una bevanda, a scelta tra acqua e vino.

La serata non sarà però soltanto un'occasione per stare a tavola. Piazza San Pietro si trasformerà in uno spazio di festa e divertimento, con la musica di Samuel e Samantha Pilia, pronti a coinvolgere il pubblico e accompagnare la serata con ritmo e allegria.

A completare l'appuntamento sarà l'animazione di Mauro Pisano, coreografo e istruttore di latino-americano, in collaborazione con lo Sport Center Villa San Pietro. Un'occasione per mangiare insieme, riscoprire i sapori della tradizione e trascorrere una serata d'estate all'insegna della convivialità. La Serata del Maialetto si propone così come uno degli appuntamenti dell'estate di Villa San Pietro, mettendo insieme gastronomia, tradizione e intrattenimento in una delle piazze del paese.

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