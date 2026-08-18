Sapori della tradizione e musica sotto le stelle: a Villa San Pietro la "Serata del maialetto"Il piatto simbolo della cucina sarda sarà il protagonista dell'evento del 22 agosto in piazza San Pietro. Una notte di convivialità tra buon cibo, canti e balli di gruppo
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Profumo di arrosto, sapori della tradizione sarda e musica sotto le stelle. Villa San Pietro si prepara ad accogliere una nuova edizione della "Serata del maialetto”, appuntamento organizzato dalla Pro Loco e in programma sabato 22 agosto, a partire dalle 20,30, in piazza San Pietro.
Protagonista indiscusso della serata sarà il maialetto sardo, preparato secondo la tradizione e cotto allo spiedo direttamente in Pratza de Giuannicca. A occuparsi della cottura, con la cura e l'esperienza necessarie per valorizzare uno dei piatti simbolo della cucina isolana, saranno Alessandro Dessì e Federico Melis.
Per i partecipanti è previsto un menù al costo di 15 euro, composto da un primo piatto, una degustazione di maialetto sardo allo spiedo, pane e una bevanda, a scelta tra acqua e vino.
La serata non sarà però soltanto un'occasione per stare a tavola. Piazza San Pietro si trasformerà in uno spazio di festa e divertimento, con la musica di Samuel e Samantha Pilia, pronti a coinvolgere il pubblico e accompagnare la serata con ritmo e allegria.
A completare l'appuntamento sarà l'animazione di Mauro Pisano, coreografo e istruttore di latino-americano, in collaborazione con lo Sport Center Villa San Pietro. Un'occasione per mangiare insieme, riscoprire i sapori della tradizione e trascorrere una serata d'estate all'insegna della convivialità. La Serata del Maialetto si propone così come uno degli appuntamenti dell'estate di Villa San Pietro, mettendo insieme gastronomia, tradizione e intrattenimento in una delle piazze del paese.