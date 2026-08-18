Confonderli con i classici "mazza di tamburo" era molto facile , così a Quartu è scattato l'allarme per la presenza di diversi funghi al parco Matteotti in via Marconi. Si tratta dei chlorophyllum molybdites, e sono una specie tossica che può creare gravi problemi. Per questo i giardinieri della ditta Avr hanno effettuato un intervento di urgenza per rimuovere i funghi dal momento che erano state notate alcune persone intente a raccoglierli. Da qui l’appello a lasciarli dove si trovano.

A spiegare la presenza dei sosia della mazza di tamburo nel giardino è Ubaldo Pintus presidente dell’associazione micologica Amesm, «non è la prima volta che assistiamo alla presenza di questi funghi nei parchi e nei giardini perché è li che amano stare, dove c’è umido per via dei costanti annaffiamenti», dice, «possono essere scambiati per mazze di tamburo o in fase di crescita per i comuni prataioli ma non vanno assolutamente raccolti, sono pericolosi e possono causare gravi intossicazioni».

Funghi che «hanno proprio adesso il loro periodo di crescita. Quello che ci auspichiamo è che magari non vegano tagliati e gettati via ma che siano segnalati con dei cartelli che indicano la specie e la pericolosità in modo che non vengano raccolti». Anche perché il parco è frequentato anche da tantissimi bambini.

L’area sarà tenuta sotto stretto controllo dai giardinieri che taglieranno i funghi per evitare problemi, a meno che non si trovino altre soluzioni.

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