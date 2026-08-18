L’amministrazione comunale di Quartucciu è pronta a mettere mano a piazza Antonio Pisano, nel borgo di Sant’Isidoro. Nell’ultima variazione di bilancio approvata recentemente in Consiglio comunale è stato incluso anche l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza dove c’è anche la chiesa.

I lavori saranno suddivisi in tre lotti, per ora è stato approvato il piano di fattibilità economico-finanziaria del primo (circa 250.000 euro, fondi regionali), e a breve ci sarà l’ok a quello definitivo ed esecutivo a cui seguirà il bando di gara per trovare l’impresa che dovrà realizzare i lavori.

«Questo intervento iniziale prevede la messa in sicurezza, che è la cosa più urgente da fare», dichiara l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «perché attualmente la piazza, rialzata, ha le ringhiere ormai vecchie e non a norma e ci sono rischi di cadute e incidenti, soprattutto per anziani e bambini. Per questo motivo rifaremo le gradinate di ingresso dalla strada alla piazza e metteremo in sicurezza i parapetti e i muri».

Come tutte le riqualificazioni che si rispettano, un occhio di riguardo verrà dato anche al verde tutto intorno, che verrà ritoccato per renderlo più adeguato al luogo. «Gli altri due lotti devono ancora essere progettati nel dettaglio», conclude l’assessore.

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